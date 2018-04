Telefona al figlio dal furgone: «Sto male, aiutami» e muore d'infarto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO e CORNO DI ROSAZZO - Chiama il: «Sto male, aiuto» ecolpito da undurante il turno diundi 58 anni residente ad; l'uomo era al volante di un furgone che trasportava volantini pubblicitari quando ha raggiunto la frazione di Noax di(Udine), intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 5 aprile. Ha accusato un malore e ha accostato in via San Biagio: è rimasto all'interno dell'abitacolo e da lì ha chiamato il figlio con telefono cellulare. Poi ha perso i sensi ed è morto.Il figlio ha chiamato a sua volta il numero unico Nue 112 dando l'allarme e sul posto è giunto subito l'equipaggio di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Il personale sanitario, però, non ha potuto far nulla per l'operaio, se non constatere il decesso. Sul luogo della disgrazia sono giunti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone e, ottenuto il nulla osta dal magistrato, la salma del 58enne, un cittadino indiano,, è stata rimossa e affidata alla famiglia tramite le onoranze funebri.