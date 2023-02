MONTEREALE VALCELLINA (PORDENONE) - Quando ha tentato di alzarsi, si è accasciato ai piedi del letto. È morto così Salvatordiego Faldetta, per tutti Diego a Montereale. Aveva 59 anni ed era cardiopatico. Dopo aver battuto il cancro, malattia che aveva affrontato con coraggio e forza di volontà, a tradirlo è stato il suo cuore. A dare l'allarme, ieri mattina, è stata la sua compagna. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri di Montereale, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile.



La vita non è stata generosa con Faldetta. Originario della provincia di Varese, era poco più che adolescente quando ha perso il genitori e si è trasferito dalla nonna a Montereale. Ha dovuto affrontare molte difficoltà, ma ultimamente aveva ritrovato la serenità attraverso la cooperativa La Sorgente. Era infatti diventato il responsabile delle piazzole ecologiche di Montereale e San Leonardo. Si era distinto per la precisione, la puntualità e la capacità di far rispettare le regole. Era un uomo allegro e simpatico che aveva saputo farsi voler bene dai suoi compaesani.