«Io sono passato da truffato a truffatore. Pago per il mio passato, non c’è nulla da fare, me lo porto dietro». L’ex ciclista di Nave, Gianni Da Ros, 35 anni, alle spalle un’accusa di traffico di anabolizzanti che gli ha stroncato la carriera nonostante sia stato scagionato e abbia patteggiato 4 mesi soltanto per l’acquisto di due fiale di Gh, si trova nuovamente ad affrontare la giustizia nella veste di indagato. Le ipotesi di accusa sono pesanti: concorso in associazione per delinquere e abusivismo finanziario attraverso la sua Titanium business jdoo. Da Ros, a cui è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora, si difende. Venerdì, quando sarà davanti al gip Ermengarda Ferrarese del Tribunale di Cagliari, ha intenzione di spiegare che con la truffa finanziaria della Bolton First credit limited (5 milioni di euro accertati) non c’entra nulla. Nè lui nè la moglie Erika Lecca, a sua volta sottoposta all’obbligo di dimora.



L’INCHIESTA



Al centro dell’inchiesta c’è l’attività della Bolton Holding Limited di Roberto Diomedi, arrestato la vigilia di Pasqua all’aeroporto di Elmas, in Sardegna. L’ex consulente finanziario sardo, che ora vive in Bulgaria, avrebbe truffato migliaia di risparmiatori proponendo investimenti internazionali con rendimenti fino al 5% mensile, investimenti nell’estrazione di oro e diamanti, blockchain e criptovalute. Un sistema piramidale che ha soddisfatto i primi investitori lasciando tutti gli altri in coda ad attendere interessi mai incassati e con l’impossibilità di recuperare il capitale versato. Dieci sono gli indagati. Barbara Diomedi, sorella del leader di Bolton, è ai domiciliari. Obbligo di dimora anche per il fratello Fabrizio Diomedi e un socio di Da Ros, Valentino Deidda.



L’EX CICLISTA



L’ordinanza - circa 170 pagine - è datata 2 febbraio ed è stata eseguita la vigilia di Pasqua per attendere il rientro di Diomedi dall’estero. «Posso capire - osserva Da Ros - ma sono passati due anni da quando hanno fatto le perquisizioni. Nel mio computer ci sono le prove che non ero in combutta con Bolton. Non sono il braccio destro di Diomedi. La mia società, Titanium, aveva un altro progetto. Promuoveva corsi di formazione, magari si è parlato di blockchain, ma non ho raccolto risparmi per Bolton nè ho fatto formazione per Bolton». Conferma di aver conosciuto Diomedi. «Ero cliente - racconta - Negli investimenti ho coinvolto anche familiari. Quando ho scoperto che poteva essere una truffa, mi sono rivolto allo studio legale Giambrone, a cui ho dirottato gli iscritti al club di Titanium che avevano investito in Bolton».



L’INTERROGATORIO



Venerdì Da Ros è intenzionato a spiegare tutto al giudice. «Titanium da due anni è chiusa - fa presente - Io sono ripartito da zero e adesso mi occupo di Superbonus 110%». Ha l’obbligo di dimora in un paese di un migliaio di abitanti, San Vero Milis, dove non c’è neanche il supermercato. «Spero di poter ottenere dal giudice almeno la possibilità di andare a lavorare - si augura - e di poter raggiungere i cantieri che sto seguendo». Il più grande dispiacere è quello di aver coinvolto nella vicenda anche la moglie e l’amico Valentino Deidda, in qualità di soci di Titanium. «Spero di poter chiarire che si tratta di un equivoco - aggiunge - La mia società non era stata creata per portare clienti a Bolton, i progetti erano ben altri».