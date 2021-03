Elisabetta Casellati al fianco della pallavolista: «Invocare la condanna di Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne»

PORDENONE - Il caso di Lara Lugli, la pallavolista "in guerra" legale con la società con la quale era tesserata, la Volley Pordenone in B1, e citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, sta facendo discutere e oggi, su questa vicenda, si è espressa anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. «Invocare la condanna della pallavolista Lara Lugli perché in maternità è una violenza contro le donne. La maternità ha un insostituibile valore personale e sociale». Lo scrive su Twitter la presidente del Senato.

