Stroncata 27enne incinta e muore anche la bimba che aveva in grembo

di Lorenzo Padovan

AVIANO (PORDENONE) - Era stato drammatico il soccorso venerdì pomeriggio a Nave: la giovane donna di Aviano, al settimo mese di gravidanza, aveva accusato un arresto cardiaco mentre era dalla suocera e si era comunque riusciti a soccorrerla e far nascere la bimba che portava in grembo. Ieri la tragedia per Alessandra Fornasier e la piccina che portava in grembo: nonostante i disperati tentativi delle equipe mediche di eccellenza regionali, sono morte nella giornata di ieri a poche ore di distanza l'una...