Due incidenti in meno di 2 ore: auto cappottata, 4 persone coinvolte

di Paola Treppo

PORDENONE e BUDOIA - Duesi sono verificati a distanza di meno di due ore nella prima serata di ieri, giovedì 12 aprile, tra. Sul posto, dopo la chiamata di aiuto, sono giunte le ambulanze e il personale medico ha soccorso i feriti, con il supporto dei vigili del fuoco di Pordenone.Il primo schianto si è verificato intorno alle 18 sulla pedemontana, in localitàdove si sono scontrati una auto e un. A restare ferito in modo lieve il conducente della vettura, rimasta gravemente danneggiata sulla fiancata anteriore sinistra.Il secondo incidente, verificatosi poco prima delle 20 sulla strada che da Pordenone porta a, nel quartiere di, in via Trento, vicino alla pompa di benzina Eni, ha vistoun'auto, una Volkswagen Golf, dopo un impatto fronto laterale con una Fiat Punto. A restare ferito in maniera lieve un ragazzo di 28 anni di, D.Z. le sue iniziali. I pompieri hanno messo in sicurezza gli autoveicoli incidentati e bonificato la carreggiata.