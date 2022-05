Due auto escono di strada e si cappottano: cinque feriti, uno è grave

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone sono intervenuti nella mattinata odierna, domenica 15 maggio, per due gravi incidenti stradali.

Il primo è avvenuto verso le cinque a Montereale Valcellina sulla SR251 in località San Leonardo: un'auto è uscita di autostrada autonomamente e ha terminato la sua corsa dopo svariati cappottamenti.

I Vigili del Fuoco di Maniago ed il personale sanitario, giunto con automedica, tre ambulanze e l'elicottero, prendevano in cura i quattro occupanti, uno dei quali, il più grave, veniva trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Sul posto i Carabinieri.

Il secondo invece è avvenuto a Porcia in via Molinata poco dopo le sette dove un'autovettura uscita autonomamente dalla sovrastante autostrada terminando la propria corsa capottata nel fossato limitrofo, lasciando incastrato il conducente.

I Vigili del Fuoco di Pordenone con le attrezzature idrauliche in dotazione hanno provveduto a liberare dalle lamiere la vittima e assieme al personale sanitario di Pordenone, giunto con automedica ed ambulanza, estrarla dell'abitacolo.

Sul posto il personale della Polizia Stradale.