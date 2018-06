Autocarro contro la bici da corsa vintage: ciclista finisce in ospedale

di Paola Treppo

PORDENONE - Trein un'ora anel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 giugno. Diversi i, per fortuna tutti in maniera non grave. Il primo è accaduto poco dopo le 18 in viale Treviso di fronte alla piscina comunale; sono rimasti coinvolti unPiaggio 250 di cilindrata, condotto da S.G., 56 anni di Pordenone, e un'autovettura Renault Clio nera condotta da M.A., 29 anni di. Ferito in maniera lieve il motociclista che è stato soccorso da una ambulanza e trasportato in pronto soccorso.Poco prima delle 18.30, poi, altro incidente che ha visto coinvolto un autocarro da 35 quintali di marca Volkswagen condotto da S.E., 42 anni di Pordenone, e unacondotta da G.G., pensionato di Pordenone di 73 anni. Il ciclista è stato portato in ospedale da una ambulanza e tenuto in osservazione la notte per probabili fratture alle costole. Questo scontro si è verificato in via San Valentino all'intersezione con piazzale dei Mutilati, a Pordenone.Intorno alle 19.15, infine, in viale Treviso, tamponamento a tre. Coinvolte tre autovetture. Si tratta di una Fiat 16 condotta da B.A., 36 anni, di Pordenone, una Opel Agila condotta da P.E., 43 anni di Alessano (Lecce) e una Golf condotta da P.G., 33 anni, di. In questo caso nessuno è rimasto ferito; le vetture sono rimaste danneggiate. Per tutti i rilievi e la viabilità gli agenti della polizia locale di Pordenone e