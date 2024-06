Trentatré vite spezzate dall’inizio dell’anno, in un semestre che sulle strade del Friuli Venezia Giulia si può definire nero senza incorrere nell’esagerazione. È il raffronto con quanto successo nel 2023 e nel 2022, infatti, a dimostrare come sul fronte della sicurezza stradale ci sia ancora tanto da fare, nonostante le continue campagne di sensibilizzazione nei vari enti e l’opera sempre capillare delle forze dell’ordine sulla prevenzione degli incidenti e sull’istruzione a proposito delle buone condotte al volante.



I NUMERI



L’ultimo dramma, in ordine di tempo, si è consumato a Sistiana, in provincia di Trieste. Due vite spezzate dopo uno schianto che lungo la statale 14 “Triestina” ha visto coinvolte quattro auto in un giorno affollato di turisti sulla riviera giuliana.

L’inizio dell’anno, invece, era stato macchiato da quella che ancora oggi è la tragedia della strada con più vittime del 2024. Era il 2 gennaio, infatti, quando un’ambulanza della Croce Rossa di Maniago si scontrava con un camion sulla famigerata Cimpello-Sequals. Tre vittime, compresa una volontaria della Croce Rossa e l’anziana che era stata trasportata per una visita medica. È la provincia di Udine, però, il territorio del Friuli Venezia Giulia nel quale si sono verificati più incidenti mortali in questo primo semestre dell’anno. D’altronde si tratta dell’area più vasta del Friuli Venezia Giulia, con la più fitta rete di strade. Il dato di questo primo semestre, però, fa tremare le vene ai polsi. Da gennaio a giugno, infatti, in provincia di Udine gli incidenti mortali sono stati diciannove. Tutti con una vittima, ma non è affatto un dettaglio che consola. Si tratta infatti di diciannove vite troncate in un istante.

L’anno scorso i decessi nello stesso periodo erano stati 15, mentre nel 2022 si era arrivati a 16 morti sulla strada nello stesso territorio. L’annata precedente non fa testo perché caratterizzata ancora dalle restrizioni figlie della pandemia. Spostandoci poi in provincia di Pordenone, dove il 2 gennaio si è verificato l’incidente più grave di tutta la regione, le vittime della strada sono state fino ad ora sette. L’ultima in ordine di tempo a San Leonardo Valcellina solamente pochi giorni fa. Un bilancio meno severo rispetto a quello di Udine e della sua provincia, ma comunque pesante. L’ultimo schianto mortale dell’Udinese, invece, è avvenuto a inizio giugno. A perdere la vita è stato il 45enne Williams Strizzolo, finito con la sua moto contro un’auto a Porpetto. Il ricovero, poi il decesso in ospedale. Considerando poi le due vittime registrate dall’inizio dell’anno in provincia di Gorizia e i cinque decessi complessivi riferiti alla provincia di Trieste, si arriva a 33 morti sulle strade in tutto il Friuli Venezia Giulia nel primo semestre del 2024. L’anno scorso nello stesso periodo erano state registrate 28 vittime della strada. Si scendeva invece a 26 decessi l’anno precedente, il primo senza le restrizioni alla mobilità della pandemia.



I FATTORI



Velocità eccessiva, manovre azzardate, uso del cellulare alla guida e sorpassi improvvisi con la linea continua. Sono queste, secondo Istat e Aci, le principali cause degli incidenti mortali in Friuli Venezia Giulia. In un caso su quattro, quest’anno si è trattato di motociclisti.

Le forze dell’ordine intensificano spesso i controlli durante i fine settimana ed è una pratica che tornerà anche durante i week-end dell’estate, dove l’attenzione sarà concentrata anche e soprattutto sulla guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Pesa in modo negativo, infine, lo stop ad alcuni dispositivi per la rilevazione della velocità. Rischia di venire meno il cosiddetto effetto deterrenza nei confronti degli automobilisti con il piede più pesante.