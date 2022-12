Schianto tremendo, mamma Jessica, 34 anni, non ce l'ha fatta: lascia una bimba di 3 anni

ZOPPOLA - E' mancata questa notte, all'ospedale di Udine, la mamma di 34 anni rimasta gravemente ferita ieri, sabato 10 dicembre, nell'incidente stradale di Castions di Zoppola. Jessica Cimarosti abitava con la famiglia a Maniagolibero e non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate. Inutile l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta. Lascia una bimba di tre anni, i genitori e una sorella. L'altro giovane rimasto ferito, un 24enne di origine romena che abita a Valvasone Arzene, è tuttora ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni.