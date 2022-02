Yamaha tampona un Suv e rovina a terra: grave motociclista

PORDENONE - E’ rovinato a terra dopo aver tamponato il Suv che lo precedeva. Versa in gravi condizioni un motociclista di 52 anni di Aviano che questa mattina, alle 12.50, stava percorrendo a Pordenone (in direzione Aviano) via Montereale quando, per cause in corso di accertamento della polizia locale, è andato ad impattare con il Suv che aveva davanti e che si era fermato per far passare un pedone sulle strisce. Il 52enne era in sella ad una Yamaha.

Dopo il violento impatto, è stato sbalzato per alcuni metri. E’ stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 giunti con ambulanza ed automedica. Sul posto anche una pattuglia della Guardia di Finanza. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato condotto all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono gravi.