Giovani coniugi morti nel frontale contro un camion: spunta un video choc

VIVARO - Una famiglia distrutta, 5 bambini rimasti senza mamma e papà. Spunta il video choc del drammatico incidente accaduto il 28 marzo, attorno alle 17.45, lungo la ex strada provinciale 53 che collega San Quirino con Vivaro. Al termine di un lunghissimo rettilineo, in corrispondenza della torretta di avvistamento usata dai militari durante le esercitazioni sul Cellina, si sono scontrati frontalmente un camion di una società di telecomunicazione e una Chrysler Voyagerl. Il video - con immagini molto forti ma utili a ricostruire l'esatta dinamica del terribile sinistro - è stato girato da un automobilista, Marco Forest, che seguiva il camion ed ha evitato miracolosamente l'impatto dopo il frontale.

Sull'auto, completamente distrutta, viaggiavano Manuel Cari, 29 anni, e la moglie Chiara Materassi, 24, residenti a Fontanafredda. Sono deceduti all'istante. La coppia aveva cinque bambini che erano rimasti a casa con i nonni.

L'autista del mezzo pesante - ferito in maniera non grave, ricoverato in ospedale sotto choc - è un uomo di 44 anni, G.F., di Fontanafredda. Nel video si vede come la Chrysler abbia invaso la corsia opposta e il conducente del mezzo pesante abbia cercato di sterzare per evitare l'impatto. Il tutto registrato da una cam che un automobilista ha installato nell'abitacolo. E' stato lo stesso a lanciare l'allarme ai soccorritori che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della coppia di genitori.

Marco Corazza