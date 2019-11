Urta contro un muretto e perde il controllo dell'auto: muore 50enne

UDINE - Un uomo di 56 residente a Vito d'Asio è deceduto nella notte in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 a Pagnacco. Secondo una ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Udine, l'uomo si trovava alla guida di una Nissan Terrano e stava percorrendo la strada provinciale 49 «Osovana» in direzione di Colloredo di Monte Albano quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. L'auto ha urtato contro un muretto e ha terminato la sua corsa in un fossato ai margini della strada. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco. Ferito ma cosciente, l'uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove è deceduto poco dopo il ricovero. L'auto è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti dei Carabinieri sono in corso per chiarire le cause del sinistro.

