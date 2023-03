Perde il controllo della Ford e colpisce le macchine parcheggiate: ferito il conducente incastrato nell'auto

PORDENONE - Incidente all'alba di questa mattina, sabato 18 marzo, quando in via Revedole a Pordenone un uomo di 48 anni alla guida di una Ford Cmax ha perso il controllo dell'auto, rocambolando più volte fino a urtare diverse macchine in sosta vicino alle abitazioni. L'utilitaria ha finito la sua corsa contro un palo della pubblica amministrazione. Dopo l'allarme al 112, sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provvedo a estrarre l'uomo ferito rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, mettendo in sicurezza lo scenario circostante. Ingenti i danni riportati alle varie auto coinvolte, all'interno delle quali fortunatamente non c'era nessuna persona al momento dell'impatto. I pomperi hanno quindi verificato che non ci fossero perdite di carburante ed oli. Una volta estricato, il 48enne, che ha riportato diversi traumi in più parti del corpo, è stato preso in carico dai sanitari del 118, arrivati sul luogo con ambulanza e automedica. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo sarebbe stato un malore da parte del conducente. Sulla dinamica ora indagano i Carabinieri di Pordenone.