Urtato da un furgone mentre lavora, cade a terra: ferito un operaio

PORDENONE - E’ stato urtato da un furgone mentre stava eseguendo alcuni lavori su un marciapiede. E’ stato trasferito con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone, in condizioni non gravi, un 25enne di nazionalità afghana, residente a Pordenone, che questa mattina alle 10, dopo che la ruota del veicolo commerciale lo ha colpito ad una gamba, è caduto a terra riportando diversi traumi. L’incidente si è verificato a Roveredo in Piano (Pordenone) tra le via Marinelli e Garibaldi. Sul posto, oltre a personale del 118 giunto anche con l’elisoccorso, i carabinieri di Fontanafredda per i rilievi.