CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Anche i ciclisti rischiano un'imputazione per guida in stato di ebbrezza. Ne sa qualcosa un 54enne originario di Latisana e residente a Portogruaro che si è visto notificare un decreto penale di condanna di 16.200 euro di ammenda in sostituzione di sei mesi di arresto per aver provocato un incidente stradale (in bicicletta) con in corpo un tasso alcolemico di 3,10 grammi/litro (il limite da non sforare è di 0,5). Il suo caso è stato discusso ieri davanti al giudice onorario Andrea Scorsolini, perchè l'avvocato Silvia Colautti si era opposta al decreto penale di condanna fornendo in aula una ricostruzione completamente diversa da quella ipotizzata dai carabinieri. Una ricostruzione che ha convinto il giudice, perchè Giorgio C. è stato assolto perchè il fatto non sussiste, in quanto in aula non è stata