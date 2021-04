Travolto da un suv sulla sua bici davanti al parco, ragazzo grave: ricoverato a Udine

PORDENONE Un giovane - di cui non sono state fornite le generalità - in bicicletta è stato investito da un Suv oggi pomeriggio - 12 aprile - nei pressi del Parco di San Valentino, a Pordenone. L'incidente stradale è accaduto attorno alle 16.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e quindi condotto, d'urgenza, in elicottero, all'ospedale di Udine: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di Pordenone. Per i soccorsi e i rilievi del sinistro, in zona si sono formati lunghi incolonnamenti, anche a causa delle for