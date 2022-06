Incidente sul lavoro a Pordenone. Muratore resta schiacciato dalla parete che sta demolendo

PORDENONE - Infortunio sul lavoro alle 9.15 di oggi, lunedì 20 giugno, in via Nicoletta a Pordenone. Un muratore era impegnato a demolire una parete di cemento in un'abitazione privata quando, per cause in corso di accertamento, la stessa gli è caduta addosso. L'uomo è rimasto schiacciato, riportando la frattura esposta di una gamba. Per recuperarlo, dal momento che l'artigiano stava lavorando al primo piano, è stato necessario l'intervento dell'autoscala dei vigili del fuoco. I pompieri, dopo averlo recuperato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti la polizia di stato e personale dello Spisal.