Incidente sul lavoro: cade in un tombino, è grave

PORDENONE - Un uomo di circa 64 anni è stato soccorso nella prima serata di oggi, 9 maggio 2023, dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta in un tombino/vano a Pordenone, indicativamente all'altezza di via Cappuccini. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine attivate dagli infermieri della Sores, è caduto nel vano. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un automedica, entrambe provenienti da Pordenone, e hanno attivato l'elisoccorso (poi rientrato libero e operativo). L'uomo è stato preso in carico del personale medico infermieristico e trasportato in ospedale in codice giallo.

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA