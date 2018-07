Tre auto si scontrano all'incrocio e cinque persone restano ferite

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -adnella tarda mattinata di oggi, martedì 10 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta per i rilievi e la viabilità, tre autovetture si sono scontrate lungo via Fratte, in prossimità di un incrocio.Nell'impatto sono rimaste, tutte della zona, tutte assistite dal personale medico. Nessuna di loro sarebbe in condizioni serie. Per la messa in sicurezza di veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.