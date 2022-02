Incidente stradale San Martino al Tagliamento: sei feriti, tre ragazzi coinvolti

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - Scontro frontale sulla Provinciale 1, all'intersezione con via delle Pozze, in comune di San Martino al Tagliamento (Pordenone). Alle 13.35 di oggi, per cause al vaglio dei carabinieri, sono rimaste coinvolte tre automobili. Otto le persone coinvolte, compresi tra adolescenti, di cui sei ferite. Tutte, una volta medicate sul posto, sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Nessuna versa in gravi condizioni. Oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro.