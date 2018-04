Schianto nella notte tra pick-up e auto all'uscita della A28: un ferito

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) -in via Casut vicino all'uscita didellaA28 ieri sera, mercoledì 18 aprile, poco prima della mezzanotte. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati undi grandi dimensioni e una Citroen C4; l'impatto è stato molto violento.Il conducente del pick-up è rimasto illeso mentre l'automobilista al volante della Citroen è rimastoed è stato ricoverato in pronto soccorso adopo essere stato assistito sul posto dal personale medico. Per la massa in sicurezza delle vetture e la bonifica della carreggiata, in via Casut anche una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone.