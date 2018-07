Tamponamento tra camion e auto: resta incastrato, tre in ospedale

di Paola Treppo

PORDENONE -questa mattina presto, sulla strada regionale 13, all'incrocio con via Colombera. Si è trattato di un: sono rimasti coinvolti nello scontro, infatti, due piccolie una autovettura.Dopo l'allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Pordenone. Nello schianto, accaduto poco dopo le 7.30 di oggi, lunedì 16 luglio, è rimastolievemente l'occupante del mezzo che ha tamponato gli altri due, rimastonell'abitacolo e liberato dai pompieri con l'utilizzo delle pinze oleodinamiche. Feriti anche gli occupanti degli altri due veicoli, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per accertamenti con una ambulanza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.