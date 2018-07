Folle volo del militare Usaf con la Passat: abbatte 13 metri di ringhiera

di Paola Treppo

PORDENONE e AVIANO - Undella base, 25 anni, alla guida di Passat di proprietà un amico, stava percorrendo via Roveredo in direzione Pordenone quando, all'altezza dell'incrocio con via delle Villotte, a Pordenone, ha perso il controllo della Volkswagen ed è uscito dalla sede stradale per circa 50 metri abbattendo la segnaletica verticale eche era stata fissata su un muretto di cemento armato; era la recinzione di casa privata.Nella folle corsa ha abbattuto anche duedella recinzione di cui una è statadal punto ove era situata. La macchina è da rottamare, il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Nessun altro mezzo in transito o pedoni sono stati coinvolti nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pordenone che lo ha multato per velocità non adeguata; gli sono stati tolti anche 5 punti dalla patente.