Incidente nella notte: auto si ribalta e il conducente rimane incastrato

di Paola Treppo

PORDENONE - Violento scontro tra due auto ain via San Valentino all'altezza della sede del sindacato. Mancavano pochi minuti alle 23 di ieri, giovedì 17 maggio, quando si è verificato l'impatto tra le due vetture. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza e dal Comando dei vigili del fuoco di via Interna è partita una squadra.I pompieri hanno dovuto usare le pinze oleodinamiche per aiutare uno dei due autisti a uscire dall'abitacolo della macchina perché, a causa dell'impatto, era rimasto. I due conducenti sono stati poi assistiti dal personale sanitario; non sono in pericolo di vita. Le cause dell'sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia di Stato intervenuti in via San Valentino per rilievi e viabilità.