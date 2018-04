Schianto sulla statale Pontebbana: ferite 2 donne, traffico paralizzato

di Paola Treppo

ZOPPOLA e CONEGLIANO - Gravea Poincicco di, lungo la statale 13dell'altezza del chilometro 88 dove si sono scontrate una Peugeot 207 e una Nissan Qasqai per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia, intervenuti per i rilievi e la viabilità.Nello schianto sono rimastedue donne che sono state soccorse dal personale medico dell'elicottero e di una autoambulanza; sono state entrambe accolte all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Non sarebbero in pericolo di vita.Si tratta di una ragazza di 28 anni, N.C. le sue iniziali, di, che era alla guida della Peugeot, e di una pensionata di 70 anni di) che viaggiava invece come passeggera sulla Nissan condotta dal marito. Quest'ultimo è rimasto illeso.Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura della statale 13 per circa un'ora, dalle 9.30 alle 10.30 di oggi, sabato 21 aprile. Il blocco del traffico ha causato la formazione di una lunga coda, in ambo le direzione. Pesanti i rallentamenti fino alla rimozione delle auto incidentate che sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento.