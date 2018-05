di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) - Tremendosul ponte di Dignano, sul fiume Tagliamento, a, dove due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 16 maggio. Coinvolto nello scontro anche un. A restarequattro persone che viaggiavano sulle autovetture e sul camion, tra cui unache è stata trasportata con l'elicottero sanitario all'ospedale di Trieste in, in codice rosso.Due feriti che viaggiavano in una auto sono stati elitrasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con altri due voli sanitari. Le loro condizioni sono molto gravi: uno dei due uomini ha riportato un trauma al bacino, al torace e alle gambe e per lui la condizioni è critica; l'altro uomo ha riportato un trauma molto grave al torace. Ferito lieve l'autista dell'autotreno che è stato portato con l'autolettiga all'ospedale di San Daniele del Friuli.La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 11.30, aperta a senso unico alternato dalle 11. Le cause del grave incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta per i rilievi e la viabilità. Per regolare il traffico sono stati chiamati anche i volontari della protezione civile. Per la messa in sicurezza delle auto incidentate e per la bonifica della carreggiata, oltre che per un supporto al personale medico giunto anche con le ambulanze da San Daniele del Friuli e da Spilimbergo, i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo.