Perde il controllo dello scooter, vola nel dirupo: batte la testa e muore

PORDENONE - Un uomo di 65 anni, di Fontanafredda ( Pordenone), è morto dopo essere caduto dal proprio ciclomotore. L'incidente è avvenuto questa mattina 24 ottobre in località Costa Cervera, in comune di Polcenigo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l'uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter finendo in un dirupo e procurandosi una frattura alla base cranica. I militari dell'Arma non escludono che l'incidente possa essere stato provocato da un improvviso malore. La salma è stata trasferita all'ospedale di Pordenone per eventuali ulteriori accertamenti.

