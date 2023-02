Esce da sola di strada nella notte e si cappotta con l'auto: ferita una ragazza

PORDENONE - Incidente stradale questa notte, 1 febbraio, nel quartiere di Borgomeduna a Pordenone. Una ragazza che stava conducendo un'auto ha perso il controllo del mezzo che si è poi cappottato. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto è giunta un'ambulanza proveniente da Pordenone ed è stato attivato l'elisoccorso. L'equipe sanitaria dell'ambulanza ha preso in carico la ragazza poi trasportata all'ospedale di Pordenone. Allertati i vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.