Perde il controllo della moto, gravissimo centauro 28enne: ricoverato in codice rosso

PORDENONE/BELLUNO - Un uomo di 28 anni, di Ponte nelle Alpi (Belluno), è rimasto gravemente ferito in un'uscita di strada avvenuta attorno alle 15.30 lungo la strada regionale 251 della Valcellina, in comune di Barcis (Pordenone). Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Cimolais, il centauro ha perso il controllo della propria motocicletta ed è finito contro il guardrail che costeggia la carreggiata, terminando la propria corsa contro un'auto che procedeva nell'opposto senso di marcia.



Le condizioni del motociclista sono apparse da subito critiche: è stato stabilizzato sul posto e intubato per essere trasportato in elicottero in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine, in prognosi riservata. Sul posto anche una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Maniago. © RIPRODUZIONE RISERVATA