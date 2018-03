Violento schianto frontale tra Porsche e Golf 4: due persone in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANEVA (Pordenone) - Scontrotra una Golf 4 e unanel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 marzo, intorno alle 18.15 in via San Michele.I vigili del fuoco dihanno prestato le prime cure ainell'incidente stradale, assieme al personale medico delle ambulanze, e hanno messo in sicurezza le auto. È stata poi bonificata la carreggiata per uno sversamento di benzina da un'autovettura. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.