Schianto frontale: auto nel fosso, 22enne resta incastrata, è grave

di Paola Treppo

PASIANO e PRATA (Pordenone) - Gravedidi Pordenone nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 maggio, poco dopo le 18, al 67 di via Centro di Rivarotta. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Spilimbergo, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente due auto, una Ford Fiesta e una Toyota Yaris.portati in ospedale tra cui una, R.N.T. le sue inziali, giovane di origini romene residente a Prata che era alla guida della Ford e che nell'impatto è rimasta incastrata nell'abitacolo. Liberata dai vigili del fuoco del Distaccamento di Motta di Livenza, la giovane è stata soccorsa dal personale medico dell'elicottero sanitario che l'ha trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sonoma la 22enne non sarebbe in pericolo di vita.A bordo della Ford c'era anche un passeggero, M.C. le sue inziali, anche lui di origini romene e anche lui residente a Prata. L'uomo, 53 anni, è stato soccorso dall'equipe medica di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Accolto in ospedale, infine, in condizioni comunque non gravi, pure il conducente della Toyota, un giovane di 22 anni originario die residente a). La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per rimuovere i mezzi incidentati, in particolare al Ford che era finita dentro un fossato.