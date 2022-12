Incidente a Fontanafredda, un'auto finisce contro il semaforo

FONTANAFREDDA - Incidente stradale questa mattina all'alba a Fontanafredda. Poco prima delle sei odierne un'auto ha centrato il palo semaforico all'incrocio tra via Garibaldi e via Dante Alighieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno delimitato e messo in sicurezza la zona. Illeso il conducente, unico coinvolto. Presente anche il personale sanitario e i carabinieri.