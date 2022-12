Incidente stradale: asfalto bagnato, perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato

SACILE - Un'auto Bmw con a bordo tre ragazzi, di origine straniera, finisce in un fossato sulla Strada Statale 13, in zona San Liberale a Sacile. Per dinamiche ancora da accertare, il conducente, intorno alle ore 14:00, presumibilmente, a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo dell’autovettura bianca sportiva, finendo nel fossato a bordo strada, di fronte al centro commerciale Serenissima.



I giovani, usciti autonomamente dall’abitacolo, non avrebbero riportato ferite e coinvolto altre vetture.Ad intervenire sul posto la radiomobile del Nucleo Comando Compagnia dei Carabinieri di Sacile, un automezzo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone e i sanitari del 118. Oltre ai danni alla vettura, non ci sarebbero state conseguenze per le persone a bordo, se non un grande spavento.