Scontro all'incrocio sulla statale: la Polo finsice fuori strada, conducente ferito

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) -lungo la statale 464 con due macchine che si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Casali Toneatti. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e per la viabilità, due auto sono entrate in collisione e una delle due, perPolo, è finita a bordo carreggiata.Nell'impatto il conducente dell'utilitaria è rimastoma per fortuna in maniera non grave; è successo nel primo pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio, intorno alle 15. Sulla statale 464 è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi incidentati e dato supporto al personale medico dell'che ha soccorso il conducente della Polo, un uomo della zona.