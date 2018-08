Finisce gomme all'aria in un campo nel cuore della notte: ferito 43enne

di Paola Treppo

CODROIPO e FIUME VENETO -nella notte a, lungo la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un 43enne di, P.C. le sue iniziali, ha perso il controllo dell’auto che guidava poco prima del ponte del Tagliamento che divide la provincia di Udine da quella di Pordenone. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma, che non ha coinvolto altri mezzi, con la vettura che ha terminato la sua corsain un campo.Dopo l'allarme, lanciato intorno all'una e mezza di oggi, venerdì 3 agosto, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco. L'uomo è stato estratto dall'abitacolo della vettura dai pompieri, stabilizzato dalla equipe sanitaria e portato all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie e preoccupa in particolare unma il 43enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.