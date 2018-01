Schianto tra Panda e una Hyundai: resta ferito il conducente della Fiat

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO (Pordenone) -adin via 25 aprile questa mattina, martedì 30 gennaio, e una persona è rimastae portata in. Lo scontro è avvenuto tra una Hyundai ix20 e una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Azzano Decimo, intervenuta per i rilievi e la viabilità.Nell'impatto uno dei due conducenti, quello della Panda, della zona, ha riportato delleed è stato soccorso dalla equipe medica dell'ambulanza. Non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della Hyundai. In via 25 Aprile è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco con cinque pompieri e una partenza; i mezzi incidentati sono stati messi in sicurezza e la carreggiata è stata bonificata.