Scontro frontale in curva: auto nel fosso: 2 feriti, grave un 43enne

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 26 luglio, ad, intorno alle 13, in via Codopé, al confine col comune di. Per cause in corso di accertamento da parte dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pordenone, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate frontalmente una auto Volvo condotta da un cittadino romeno di 43 anni, B.N. le sue iniziali, del posto, e una Opel Corsa alla cui guida c'era una donna di 35 anni, E.G., di Pasiano.Ad avere le peggio è stato il 43enne che è stato soccorso dal personale medico dell'elicottero, decollato dalla elibase Hems di Campoformido (Udine). L'uomo è stato portato in volo all'ospedale di Pordenone; è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la 35enne, che stava andando al lavoro, è stata accompagnata in ospedale con l'autolettiga per accertamenti. Sul posto, per la messa in sicurezza dei due mezzi, uno dei quali è finito in un fosso, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Sul posto anche la polizia municipale di Azzano, a supporto. La strada, un punto in curva, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.