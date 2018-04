Prima il drink, poi montano in sella allo scooter: ubriachi, si schiantano

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE -in via Dante dove si sono scontrati una autovettura e unosul ciclomotore c'erano il conducente e una donna trasportata comepasseggero. Lo schianto si è verificato intorno alle 18 di ieri, mercoledì 25 aprile, per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia del Corpo intercomunale di Polizia locale di Pordenone e Roveredo in Piano, comandato dal dirigente Stefano Rossi.Il conducente dello scooter, uomo di 48 anni residente a Pordenone, è stato trovato incon un tasso di 1.05 gr/l. A bordo c'era anche la compagna del 48enne, pure lei in stato di ebbrezza. Entrambi hanno rifiutato di farsi trasportare inper le cure del caso, vista la caduta dalla moto. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio dell'ufficio infortunistica. Il ciclomotore è stato sottoposto ae il 48enne è statoper il reato di guida in stato di ebbrezza.Nell'ultima settimana, nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, la polizia locale di Pordenone e Roveredo in Piano ha svolto servizi mirati nelle vie cittadine. Nel complesso iper mancata revisione sono stati 17, mentre tre quelli per mancata assicurazione. Un verbale, invece, per sosta in stalli riservati alle persone diversamente abili, in via Montereale, all'ingresso dell'ospedale.