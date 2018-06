Resta incastrato nell'auto ribaltata nell'incidente: liberato dai pompieri

di Paola Treppo

PORDENONE -con due vetture coinvolte in uno schianto verificatosi in via Aquileia all'incrocio con via Prasecco, poco dopo le 18 di ieri, martedì 5 giugno, a. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico, due vetture sono entrate in collisione e una si è ribaltata su un fianco.A bordo di questo ultimo mezzo c'era una persona anziana che è rimastanell'abitacolo. Il pensionato, della zona, è stato liberato dai vigili del fuoco che hanno dato fattivo supporto alla equipe medica di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. L'uomo è stato postato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Nell'incidente stradale è rimastain modo lieve anche un'altra persona. Sul posto una prima partenza dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone.