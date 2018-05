"Salta" l'incrocio con la Audi, passa la ciclabile e sfonda il guardrail

di Paola Treppo

PORDENONE - Perde il controllo dell'automobileall'incrocio tra via Nuova di Corva e lodella A28 in uscitasud;a protezione tra provinciale e pista ciclabile e finisce in una aiuola.L'è successo questa mattina, lunedì 28 maggio, poco dopo le 9, e sul posto è intervenuta subito una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Pordenone, con una prima partenza. I pompieri hanno messo in sicurezza l'autovettura e il luogo dell'incidente.L'autista dell'Audi, infatti, saltando l'incrocio, ha, sfondando il guardrail tra stessa provinciale e la pista. Notevole, per il conducente della Audi, il rischio di impattare contro altre auto, bici o pedoni, anche visto l'orario; per fortuna non è successo e nessun altro mezzo o persona sono rimasti coinvolti nella fuoriuscita autonoma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la viabilità e una equipe medica per soccorrere l'autista della vettura uscita di strada.