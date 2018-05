Schianto frontale all'incrocio: auto si ribalta, due ragazze in ospedale

di Paola Treppo

VALVASONE ARZENE (Udine) - Gravea San Lorenzo, nel comune di, poco prima delle 7 di oggi, venerdì 11 maggio, all'incrocio tra via Blata e via Maggiore. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, si sono sono scontrate frontalmente due automobili.Nel violento impatto, una delle due vetture si èsu un fianco. Tre le persone che sono rimaste ferite, due giovani donne e un uomo. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato a San Lorenzo due ambulanze e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.Una delleha riportato un trauma cranico e una; l'altra giovane ha riportato, invece, diverse contusioni. L'uomo si èun polso. Tutti e tre i feriti sono stati soccorsi dal personale medico: una ragazza, la più grave, è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, e gli altri due coinvolti sono stati accolti negli ospedali di. Le loro condizioni sono serie ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. A San Lorenzo anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della sede stradale.