Auto abbatte la recinzione e finisce nel giardino della clinica veterinaria, ferite madre e figlia, illeso soldato Usa

PORDENONE - Sorpassa l’auto che sta per svoltare a sinistra, la centra e, al termine di una carambola, finisce per sfondare parte del muro di recinzione di una clinica veterinaria. Due persone, madre e figlia, sono rimaste ferite oggi, alle 13, in un incidente stradale avvenuto in via Roveredo a Pordenone. Entrambe, nonostante sul posto sia stato fatto atterrare l’elisoccorso, sono state condotte con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Illeso invece un militare americano della base di Aviano, la cui macchina, una Bmw serie 5, è finita fuori strada terminando la corsa contro la recinzione della clinica veterinaria Scapin-D’Andrea.

Gli accertamenti del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.