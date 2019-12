Tamponamento in autostrada A28, un'auto finisce nel fossato: cinque feriti

PORDENONE - Incidente all'alba di oggi, 26 dicembre, in autostrada A28 Conegliano-Pordenone-Portogruaro. Il sinistro, avvenuto attorno alle 5, ha visto coinvolte 2 autovetture, una delle quali è finita nel fossato laterale. I 5 occupanti sarebbero fortunatamente riusciti ad uscire autonomamente dai veicoli, riportando, a quanto si apprende, solo lievi ferite per le quali sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pordenone e la polizia Stradale per la regolazione del traffico e la messa in sicurezza dell'area fino alla rimozione dei veicoli incidentati.



