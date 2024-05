MORSANO - Il sindaco di Morsano al Tagliamento Giuseppe Mascherin è rimasto ferito in un incidente accaduto sabato sera proprio nella cittadina. A quanto si è potuto apprendere, il primo cittadino sarebbe finito fuori strada mentre si trovava in sella a uno scooter: il mezzo, infatti, a quanto si è appreso, avrebbe concluso la sua corsa in un fosso.

L’ALLARME

L’allarme è scattato subito dopo il fatto, intorno alle 19.45 di sabato, quando la centrale Sores di Palmanova ha fatto partire la macchina dei soccorsi. La ricostruzione dell’esatta dinamica è al vaglio degli operatori intervenuti sul posto

La Struttura operativa regionale emergenza sanitaria dalla centrale di Palmanova ha inviato sul posto un’automedica, un mezzo di soccorso avanzato e l’elicottero.

IN OSPEDALE

Il ferito è subito stato trasferito in volo all’ospedale hub Santa Maria della Misericordia di Udine, dove il sindaco di Morsano sarebbe stato accolto inizialmente in codice giallo.

IN PAESE

In paese la notizia dell’incidente in scooter avvenuto sabato sera si è subito diffusa e in molti hanno voluto sincerarsi delle condizioni di salute del primo cittadino di Morsano al Tagliamento Mascherin. Fortunatamente, la situazione sembrerebbe in ripresa.

Dopo la notte trascorsa in corsia, ieri a quanto si è potuto apprendere, il primo cittadino sarebbe stato cosciente. Oggi a quanto risulta sarebbe in programma un intervento.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati condotti dalla Polizia locale di Morsano al Tagliamento. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Cordovado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA