Si schianta con lo scooter, grave la postina del paese che ha rischiato di rimanere schiacciata da un'auto

MANIAGO - Si schianta con lo scooter, giovane finisce in ospedale. I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti verso le 13.30, per soccorrere una giovane che, dalle prime informazioni ricevute dalla sala operativa, era scivolata con lo scooter finendo con una gamba sotto la scocca di un veicolo a Maniago in via Angelo dal Mistro, stretta via della città del coltello.



I Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti sul posto. Hanno scoperto che la scooterista non era rimasta schiacciata dall'auto grazie alla prontezza conducente che è riuscito a fermare la corsa appena in tempo, evitando l'impatto e peggiori conseguenze.

In sinergia col personale sanitario, arrivato dal nosocomio locale, i vigili del fuoco hanno rimosso il casco con le tecniche appropriate. Il giovane è stato quindi imbarellato e trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per le cure. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale di Maniago che dovrà accertare cause e responsabilità. Ultimo aggiornamento: 16:16