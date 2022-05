Scontro tra auto e moto da cross: 17enne sbalzato a 4 metri

BRUGNERA - Momenti di paura oggi pomeriggio, martedì 17 maggio, per un incidente stradale che si è verificato a Brugnera e che ha coinvolto un’auto, a bordo della quale c’erano due coniugi, e una moto da cross. In sella al ciclomotore c’era un ragazzo di 17 anni che, a causa del violento impatto, è stato sbalzato a 4 metri di distanza. All’origine del sinistro una mancata precedenza.

In via Del Mas, nella zona adiacente agli impianti sportivi, sono giunti immediatamente un’ambulanza del 118 con l’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Attivato anche l’elisoccorso.

Il ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone. Anche la conducente della macchina, in via precauzionale, è stata accompagnata al pronto soccorso. Condizioni del motociclista non sarebbero gravi. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri di Sacile.