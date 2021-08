ROVEREDO - Un ragazzo di nazionalità statunitense nato nel 1999 è in gravissime condizioni dopo un incidente stradale avvenuto alle 18.30 di domenica 8 agosto in località Tornielli, a Roveredo in Piano, non lontano dalla base Usaf di Aviano. Il giovane ha perso il controllo della sua Bmw finendo la corsa contro un albero. I vigili del fuoco di Pordenone ci hanno messo 40 minuti per estrarlo dalle lamiere. Il giovane è in pericolo di vita.