Schianto sulla Rivierasca, muore a 21 anni dopo 6 giorni di coma

PORDENONE - (C.A.) Non ce l'ha fatta, il 21enne rimasto gravemente ferito nell'che la sera del 24 marzo ha coinvolto quattro giovani sulla Rivierasca. Dopo sei giorni di agonia, sabato pomeriggio è mancato all'ospedale di Pordenone. Lo staff del reparto di Rianimazione ha fatto il possibile per strapparlo alla morte, ma il giovane aveva riportato lesioni gravissime e non si è più risvegliato dalIl giovane viaggiava a bordo di una potente Bmw serie 3 condotta da J.F., 25 anni, pakistano residente a. Cochior era seduto accanto al guidatore, dietro di lui la fidanzata e un'altra amica. Alle 23.30 la tragedia. Percorrendo viain direzione viale Martelli, J.F. ha perso il controllo della guida, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità. In prossimità dell'attraversamento pedonale è uscito di strada e si è schiantato contro uno degli alberi al lato della carreggiata: il tronco si è incastrato nell'abitacolo dal lato del passeggero. Il 21enne è stato accolto in condizioni disperate in Rianimazione. La fidanzata, C.J., 19 anni, di Pordenone, ha una prognosi di 30 giorni e la diciannovenne J.C. di Azzano Decimo l'indomani è stata trasportata all'ospedale di Udine in prognosi riservata. Quasi illeso il conducente...