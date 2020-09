Si scontrano Tir e auto, a Cimpello bloccata la rampa di accesso all'A28

FIUME VENETO - Disagi al traffico in seguito a un incidente stradale successo nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, in prossimità della rotonda di Moro a Fiume Veneto. Verso le 16.30, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Fiume Veneto, un autoarticolato è entrato in collisione con un'auto, una Chevrolet condotta a una donna.



L'urto è avvenuto sulla rampa di accesso all'A28, in direzione Cimpello, e la macchina è stata colpita sulla fiancata sinistra. I soccorsi hanno impegnato i vigili del fuoco di Pordenone e il personale sanitario. La conducente dell'automobile è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA